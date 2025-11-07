Llamazares ve un escándalo que el Ayuntamiento ponga en manos de una empresa privada la reordenación del centro

OVIEDO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares se ha referido a la ampliación del parking de La Escandalera y la información publicada por La Nueva España en la que se recoge que el Grupo Massaveu es el mejor posicionado para llevar a cabo la obra de remodelación. Llamazares ha manifestado que lo que les preocupa "fundamentalmente es que el equipo de gobierno ponga el urbanismo del centro de la ciudad, el urbanismo de la Plaza de la Escandalera, de la zona del Paseo de los Álamos, el urbanismo en general del corazón de Oviedo en manos de una empresa privada".

"Es un despropósito sino un escándalo que el Ayuntamiento de Oviedo, una institución pública ponga en manos de una empresa privada la reordenación del centro de Oviedo y además que lo haga con un proyecto que es contradictorio con la zona de bajas emisiones y con el plan de movilidad una materia en la que podría haber consenso en el ayuntamiento", indicó Llamazares en declaraciones a los medios de comunicación.

Considera IU que con esta medida lo que va a hacer el equipo de gobierno es romper ese posible consenso respecto a la zona de bajas emisiones y lamenta que el Ayuntamiento siga empecinado en los parkings no solamente en este de la Escandalera sino también en el parking del Campillín o en la Ronda Norte.

"Son obsesiones del equipo de gobierno. Esos grandes proyectos de la ciudad a medio plazo son los que deben ser pactados, consensuados y no impuestos", dijo Llamazares, que añadió que "en este caso impuesta la remodelación de la Escandalera y además impuesta a manos del sector privado y para una medida que es totalmente contradictoria con la zona de bajas emisiones, muy por el contrario, ahora será la zona de altas emisiones".