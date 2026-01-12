Llamedo defenderá este miércoles "con rigor y contundencia" los intereses de Asturias en el Consejo de Política Fiscal

Archivo - La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Principado y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, ha afirmado que este lunes el Gobierno de Asturias "siempre defenderá con rigor y con contundencia" los intereses de la comunidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará este miércoles y al que ella acudirá en representación del Principado.

Llamedo, en declaraciones a los medios de comunicación, ha dicho que la posición del Ejecutivo asturiano "es clara" y que se ha trasladado "en numerosos foros", apoyada además por un acuerdo en la Junta General del Principado con todas las fuerzas políticas excepto Vox, así como por la Declaración de Santiago suscrita por ocho comunidades autónomas. "También el planteamiento de los socialistas asturianos es claro en ese sentido", ha añadido.

"No nos han gustado las formas, no nos gusta que nos pidan adherirnos a un contrato que ya existe ni aceptar un plato precocinado. Queremos que se abra un diálogo en pie de una negociación, en pie de igualdad con todas las comunidades autónomas", ha remarcado. En este sentido, ha insistido en la defensa de la singularidad del Principado y de un modelo de financiación que priorice "el valor de los servicios" frente a la capacidad fiscal de los territorios.

De cara a la reunión del CPFF, Llamedo ha indicado que el Gobierno de Asturias escuchará la propuesta que se presente, analizará "toda la letra pequeña" y pedirá las aclaraciones necesarias, aunque ha remarcado que la línea de actuación del Ejecutivo regional será la defensa de los intereses de Asturias.