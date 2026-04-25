Llamedo defiende los Centros Asturianos: "Es defender a nuestra gente, nuestra cultura y nuestra identidad colectiva"

La vicepresidenta de Asturias, Gimena Llamedo, visita el centro asturiano de Valladolid. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno del Principado, Gimena Llamedo, ha puesto este sábado en valor la función "clave" que desempeñan los centros asturianos repartidos por toda España, como "espacios de encuentro, identidad y solidaridad que mantienen viva Asturias más allá de sus fronteras". "Defender los centros asturianos es defender a nuestra gente, nuestra cultura y nuestra identidad colectiva", ha subrayado.

Durante su participación en los actos conmemorativos del 50 aniversario del Centro Asturiano de Valladolid, la vicepresidenta ha destacado que estos equipamientos constituyen "una red viva de afecto, compromiso y pertenencia", para subrayar que "Asturias se enriquece con su gente en el exterior". En este sentido, ha defendido su papel como "garantes de la historia y la identidad asturianas", así como su contribución a la cohesión social y al fortalecimiento de los vínculos entre la comunidad asturiana en el exterior.

Llamedo, que ha visitado esta mañana el Centro Asturiano de Valladolid y participará por la tarde en la gala que se celebrará en el Centro Cultural Miguel Delibes, ha señalado que los centros son, en muchos casos, "el primer lugar al que acuden quienes buscan sentirse más cerca de casa", un hecho que los convierte en espacios de acogida, convivencia y transmisión cultural entre generaciones.

EL ÚNICO CENTRO DE CASTILLA Y LEÓN

La vicepresidenta ha resaltado la trayectoria del único centro asturiano de Castilla y León, fundado en 1976 por emigrantes asturianos que se asentaron en la comunidad vecina en busca de nuevas oportunidades. Desde sus inicios, ha buscado preservar y difundir la cultura asturiana, fomentar la participación comunitaria y servir de puente entre Asturias y Valladolid. En estos cincuenta años, ha desarrollado una intensa actividad cultural, social y festiva, hasta consolidarse como referencia para la comunidad asturiana en la capital castellanoleonesa.

Llamedo ha querido, además, reivindicar la relevancia de estos espacios frente a quienes han cuestionado su utilidad y ha asegurado que los centros son "historia, cohesión social, solidaridad e identidad". La gala de aniversario rendirá homenaje esta tarde a los 19 socios y socias más antiguos del centro, al que pertenecen desde su constitución.

REFUERZO PRESUPUESTARIO

El Gobierno del Principado ha reforzado su compromiso con los 18 centros asturianos distribuidos por todo el territorio nacional, mediante un apoyo sostenido que ha ido creciendo a lo largo de esta legislatura. La inversión total, desde 2023, supera ya los 800.000 euros, destinada tanto a la organización de actividades culturales como al mantenimiento y mejora de las instalaciones.

Este año, el presupuesto alcanza los 250.000 euros y supone un incremento significativo respecto a ejercicios anteriores, como demuestran las siguientes cifras: 176.000 euros destinados en 2023, 186.000 en 2024 y 196.000 en 2025.