Llamedo dice que los tres asturianos del crucero afectado por hantavirus están en buen estado

Archivo - Estructura viral del hantavirus 3D, virus de ARN transmitido a los humanos a través de los excrementos de roedores. - QUANTIC69/ISTOCK - Archivo

OVIEDO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, se ha referido este jueves a la situación de los tres asturianos a bordo del crucero afectado por el hantavirus y ha indicado que "saben que están en buen estado y que el domingo llegarán a Canarias y desde ahí serán trasladados a un hospital en Madrid, que es el Hospital Gómez Ulla". Llamedo ha añadido que Asturias está preparada para respuesta si fuese necesario.

"Desde el gobierno de Asturias estamos en estrecha colaboración y diálogo con el Ministerio de Salud. Estamos trabajando de manera conjunta. En ese diálogo y en esa colaboración con el Gobierno de España, saben que en el caso de que posteriormente tuviera que venir a nuestra comunidad autónoma y precisaran de la atención del Gobierno de Asturias, estamos a disposición, tenemos los medios, tenemos la experiencia y tenemos los profesionales", dijo Llamedo.

Ha insistido enh que en este momento lo que conocen es que los pasajeros, entre ellos los tres asturianos, serán desplazados a un hospital en Madrid, donde se realizará el aislamiento y ha insistido en que todo se está haciendo de manera coordinada.

"Aquí en España tenemos experiencia en salir de situaciones como esta, pero como decía, si se precisara e n un momento dado, si se acordara con el Gobierno de España y el resto de comunidades autónomas, Asturias también está preparada para dar una respuesta", dijo.