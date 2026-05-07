Llamedo entrega la Marca de Excelencia en Igualdad a ocho empresas y destaca su impacto en la competitividad

La vicepresidenta del Principado destaca que las empresas que incorporan mujeres en situación de equidad “son más innovadoras, más productivas y más competitivas” - PRINCIPADO

OVIEDO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado ha concedido la Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad este jueves a ocho nuevas empresas y entidades por su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, un distintivo que reconoce políticas como la reducción de la brecha salarial, la promoción profesional femenina o la conciliación.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha defendido durante el acto de entrega que "las empresas que incorporan a las mujeres en igualdad de condiciones son más innovadoras, más productivas y más competitivas", subrayando que la igualdad "no es solo una cuestión de justicia social, sino también una palanca decisiva de crecimiento económico".

Con estas incorporaciones, son ya 27 las organizaciones asturianas que cuentan con este reconocimiento desde su creación en 2015, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

MARCA ASTURIANA DE EXCELENCIA EN IGUALDAD

Las entidades distinguidas en esta edición son Mitie Facilities Services, TotalEnergies, Hijos de Luis Rodríguez, Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa Food), Central Lechera Asturiana, Banco Sabadell, la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y la Tecnología (Ficyt) y Gestión Avanzada del Desarrollo Digital.

Además, otras seis organizaciones han renovado el distintivo tras superar el proceso de evaluación: la Universidad de Oviedo, la Fundación Secretariado Gitano, Mentiona, Dicampus, Xurtir y la Fundación Laboral de la Construcción.

Llamedo ha valorado la función del tejido empresarial asturiano como aliado imprescindible en este proceso de cambio, al tiempo que ha destacado que cada vez son más las firmas que incorporan la igualdad como elemento estructural de su modelo de gestión.

"Cuando la igualdad forma parte del ADN de una empresa, mejora su cultura organizativa, aumenta el compromiso de la plantilla y se refuerza su capacidad para atraer y retener talento", ha añadido.

Durante el acto, celebrado en Oviedo, Llamedo ha anunciado también la elaboración de una guía de buenas prácticas dirigida a las empresas instaladas en Asturias, que tomará como referencia la experiencia de las compañías ya distinguidas con esta marca.