Llamedo garantiza "autonomía" a los ayuntamientos para decidir si aplican la tasa turística y su cuantía

La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, reunida con la presidenta y el vicepresidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Cecilia Pérez y José Manuel González, respectivamente. - PRINCIPADO

OVIEDO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, ha garantizado este lunes la plena "autonomía" de los ayuntamientos para decidir si aplican la futura tasa turística y en qué cuantía lo hacen. Tras una reunión con la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Llamedo ha explicado que el modelo autonómico se basará en un sistema de recargo municipal que otorga la última palabra a las entidades locales.

"Tienen que ser ellos, en su autonomía municipal, quienes aprueben esa ordenanza y quienes además modulen en qué porcentaje quieren aplicar esta tasa", ha señalado la vicepresidenta, precisando que los consistorios tendrán la potestad de elevar dicho recargo hasta el 100% de las cuantías que queden incorporadas en la ley regional.

Llamedo ha subrayado que, una vez se apruebe la norma, el Gobierno del Principado y la FACC trabajarán conjuntamente para "simplificar toda la gestión" administrativa. El objetivo principal será evitar que los ayuntamientos con menos recursos sufran dificultades técnicas. "Les acompañaremos en todo lo que precisen", ha reiterado, tras confirmar que el Principado asumirá la labor de recaudación para transferir posteriormente los fondos a los ayuntamientos de forma trimestral.

La vicepresidenta ha detallado que el texto legal ofrecerá un "amplio abanico" de posibilidades para invertir lo recaudado. Los fondos podrán destinarse a la mejora del destino, la desestacionalización, la movilidad o la profesionalización del sector. Asimismo, ha hecho especial hincapié en que la tasa servirá para sufragar los "gastos extraordinarios" que genera el turismo y para favorecer la "convivencia" entre visitantes y residentes.

El proyecto de ley se encuentra actualmente en su "última fase de retoques". Tras el encuentro de hoy con la FACC, el Ejecutivo autonómico mantendrá mañana una reunión con la mesa de turismo de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). Una vez finalizada esta ronda de contactos, el texto pasará a información pública antes de ser aprobado por el Consejo de Gobierno y remitido a la Junta General del Principado para su debate parlamentario definitivo.