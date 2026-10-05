Llamedo (PSOE) apoya la convocatoria de elecciones: "Nos medimos frente a esa coalición de la especulación"

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, durante la rueda de prensa de este lunes.
La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, durante la rueda de prensa de este lunes. - EUROPA PRESS ASTURIAS
Europa Press Asturias
Publicado: lunes, 5 octubre 2026 12:41
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   OVIEDO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, ha mostrado este lunes el respaldo del Gobierno asturiano a la convocatoria de elecciones generales anunciada por el presidente Pedro Sánchez para el 29 de noviembre. Ha advertido de que "Asturias se juega mucho" en esta cita con las urnas y ha llamado a la movilización para elegir entre "continuar avanzando en derechos" o la "coalición de la especulación". "Nos medimos frente a esa coalición de la especulación, de esa alianza de la derecha y de la ultraderecha", ha afirmado.

   En rueda de prensa, Llamedo ha dicho que "Asturias se la juega también en estas elecciones", haciendo hincapié en la revalorización de las pensiones y la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

   Llamedo ha contrapuesto dos modelos de gestión política. Por un lado, ha situado la propuesta del Ejecutivo central y autonómico, centrada en "el interés general, la garantía de libertades y el refuerzo del estado de bienestar". Por otro lado, ha criticado a la "alianza de la derecha y la ultraderecha", a la que ha acusado de ponerse "del lado de los especuladores, los fondos buitre y favorecer a las élites".

   "Lo que vamos a hacer en este tiempo es decidir entre un frente de la coalición de la especulación, mientras que nosotros lo que proponemos es la alianza del derecho a la vivienda, del progreso y de la libertad", ha añadido.

   Según la vicepresidenta del Principado, la no aprobación de los reales decretos impulsados por el Gobierno central el pasado viernes en el Congreso ha supuesto un "antes y un después". Según la dirigente autonómica, "el Partido Popular y la extrema derecha han paralizado decretos que protegían a la gente" y "daban respuesta a una emergencia, como es la vivienda".

   "Este Gobierno se va a emplear, como venimos haciendo hasta ahora, por salvaguardar nuestra tierra, por salvaguardar Asturias, de esta ola de involución", ha concluido.

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