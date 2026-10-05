Llamedo (PSOE) apoya la convocatoria de elecciones: "Nos medimos frente a esa coalición de la especulación"

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, durante la rueda de prensa de este lunes. - EUROPA PRESS ASTURIAS

OVIEDO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, ha mostrado este lunes el respaldo del Gobierno asturiano a la convocatoria de elecciones generales anunciada por el presidente Pedro Sánchez para el 29 de noviembre. Ha advertido de que "Asturias se juega mucho" en esta cita con las urnas y ha llamado a la movilización para elegir entre "continuar avanzando en derechos" o la "coalición de la especulación". "Nos medimos frente a esa coalición de la especulación, de esa alianza de la derecha y de la ultraderecha", ha afirmado.

En rueda de prensa, Llamedo ha dicho que "Asturias se la juega también en estas elecciones", haciendo hincapié en la revalorización de las pensiones y la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Llamedo ha contrapuesto dos modelos de gestión política. Por un lado, ha situado la propuesta del Ejecutivo central y autonómico, centrada en "el interés general, la garantía de libertades y el refuerzo del estado de bienestar". Por otro lado, ha criticado a la "alianza de la derecha y la ultraderecha", a la que ha acusado de ponerse "del lado de los especuladores, los fondos buitre y favorecer a las élites".

"Lo que vamos a hacer en este tiempo es decidir entre un frente de la coalición de la especulación, mientras que nosotros lo que proponemos es la alianza del derecho a la vivienda, del progreso y de la libertad", ha añadido.

Según la vicepresidenta del Principado, la no aprobación de los reales decretos impulsados por el Gobierno central el pasado viernes en el Congreso ha supuesto un "antes y un después". Según la dirigente autonómica, "el Partido Popular y la extrema derecha han paralizado decretos que protegían a la gente" y "daban respuesta a una emergencia, como es la vivienda".

"Este Gobierno se va a emplear, como venimos haciendo hasta ahora, por salvaguardar nuestra tierra, por salvaguardar Asturias, de esta ola de involución", ha concluido.