Llamedo (PSOE) pide a Queipo (PP) que "contenga su machismo" y le insta a reflexionar antes de hablar

Archivo - La vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, ha pedido este jueves al presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, que "contenga su machismo" y que "reflexione antes de hablar", tras las críticas vertidas por el dirigente 'popular' contra el Gobierno autonómico en el marco de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrada ayer.

"Que yo haya ido a la reunión, si es por jerarquía, yo creo que debería de aplaudirlo. Y si es porque soy mujer, debería avergonzarse de lo que está diciendo. Así que yo le daría un consejo a Álvaro Queipo. Le diría que de verdad abandone ese machismo", ha afirmado.

Llamedo ha señalado en Gijón que las declaraciones de Queipo ayer, tras la celebración del CPFF, responden a una actitud "nerviosa" y ha aseguraod que desde el Ejecutivo regional "se habla claro" y "se nos entiende a la perfección". "Yo entiendo que esté nervioso porque yo también estaría nerviosa si estuviera en su papel. Álvaro Queipo debería de aceptar que Adrián Barbón será el próximo candidato a la presidencia del Gobierno. Parece que está obsesionado con el presidente", ha afirmado.

La vicepresidenta ha reprochado a Queipo que critique la actitud del presidente autonómico. "Si el presidente habla, ¿por qué habla? Si el presidente no habla, ¿por qué no habla? Y yo de verdad ya empiezo a pensar que esto es patológico. Así que le animo a que se calme", ha añadido.

Llamedo ha aconsejado al dirigente del PP de Asturias que abandone "el no por el no", que deje las "tácticas partidistas" y que vuelva al acuerdo de la mesa de financiación, aprobado en la Junta General del Principado con el respaldo de todos los grupos salvo Vox. Asimismo, le ha instado a "no mentir" y a no atribuirle declaraciones que, según ha subrayado, ella no dijo ni dentro ni fuera de la reunión del CPFF, a la que ayer acudió representando a Asturias.

Llamedo ha defendido que el Gobierno de Asturias trabaja "como un equipo" y ha recordado que el consejero de Hacienda actúa en coordinación permanente con su departamento y con el presidente del Principado, cuyo compromiso con la defensa de los intereses de Asturias ha calificado de "claro y fuera de toda duda". "También le digo a Álvaro Queipo que en el Gobierno de Asturias somos un equipo, quizá él no sepa lo que es eso, pero nosotros sí", ha rematado.