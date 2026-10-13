Llamedo replica a Pumares que son gobiernos socialistas los que saldan las deudas con Asturias

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo. - CAPTURA WEB JGPA

OVIEDO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno del Principado, Gimena Llamedo, ha manifestado este martes en el Pleno de la Junta que Asturias ha sufrido durante décadas demasiadas deudas históricas del Estado, pero cuando se repasa quién las ha ido saldando se encuentra un patrón claro: "muchas de esas deudas se han resuelto o han empezado a resolverse con Gobiernos socialistas".

"Sinceramente, me cuesta encontrar ejemplos similares cuando gobernaba la derecha y cuando ustedes tenían representación en el Congreso y, en la mayoría de las ocasiones, apoyaban las decisiones de ese Gobierno. Porque sí, siguen existiendo deudas pendientes con Asturias, nosotros lo decimos alto y claro, pero también es verdad que son menos que hace unos años", ha replicado Llamedo al diputado de Foro, Adrián Pumares que interpeló al Ejecutivo en materia de colaboración y cooperación entre los Gobiernos de España y de Asturias.

Gimena Llamedo ha indicado además que el Gobierno socialista del Principado lo que hace es defender los intereses de Asturias. "Nosotros seguiremos reclamando todo lo que Asturias merece, con un gobierno del PP o con un gobierno del PSOE, porque nuestra prioridad no es defender un partido, nuestra prioridad es ser útiles Asturias y lo defendemos con nuestro no a la financiación, lo defendemos reclamando y alzando la voz con el Huerna, con nuestra posición del Lobo y en todas y cada una de las situaciones en las que haya que defender Asturias. Ahí está la diferencia", ha dicho.

Pumares por su parte ha incidido en que esa deuda histórica no ha hecho sino agravarse con un sistema de financiación "injusto", con infraestructuras eternamente aplazadas y también con quitas de deuda que han castigado tremendamente al Principado.

"Asturias sigue acumulando infraestructuras pendientes, compromisos incumplidos, posiciones aplazadas. Hoy hemos hablado de alguno de esos asuntos, pero el verdadero problema es que nos hemos dejado muchísimos en el tintero y por tanto yo lo que pido al gobierno de Asturias es que nos explique qué va a hacer, qué va a cambiar para hacer frente a ese fracaso que ha tenido para marcar agenda asturiana en la mesa del consejo", ha dicho Pumares.