Llamedo ve en las palabras de Feijóo sobre el absentismo una "amenaza clara" a los derechos de los trabajadores

La vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, ha criticado este jueves las declaraciones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre el absentismo laboral, calificándolas como "una declaración de intenciones" que supone "una amenaza clara a los derechos de los trabajadores".

En unas declaraciones a los medios, Llamedo ha asegurado que el PP está "demostrando cuáles son sus intenciones" y ha criticado que los 'populares' "siempre" pretenden "boicotear" los derechos de los trabajadores. "Para nosotros, la salud de los trabajadores es una prioridad que tenemos que cuidar", ha subrayado, rechazando además la matización posterior del PP sobre las palabras de Feijóo.

"Lo importante es lo que han dicho, lo importante es lo que hacen cada vez que gobiernan, lo importante es lo que votan también, cuando votan en contra de la subida del salario mínimo", ha razonado.

PIDE A QUEIPO QUE SE POSICIONE

Al igual que hizo este miércoles el secretario de organización de la Federación Socialista Asturiana, Luis Ramón Fernández Huerga, la vicepresidenta ha pedido al presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, que se posicione sobre las declaraciones del líder del PP.

Llamedo ha lamentado que "nunca" ha escuchado a Queipo llevarle la contraria "a sus jefes" y le ha pedido que sea "valiente". Sin embargo, ha asegurado que "entiende" que no quiera alzar la voz porque está en riesgo su papel como candidato a la Presidencia del Principado por el PP. "Viendo lo que pasó con Teresa Mallada, viendo lo que pasó con 'Cherines', entiendo que el señor Queipo tenga miedo de dar su opinión", ha asegurado, para después apostillar que "no hay dos sin tres".