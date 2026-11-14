Llamedo viajará a México la próxima semana para liderar la promoción turística de la España Verde

La vicepresidenta Gimena Llamedo, con los representantes del resto de comunidades de la España Verde en en acto celebrado este año en Fitur en el que Asturias tomó el relevo para presidir en 2026 este marca turística. - PRINCIPADO

OVIEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Principado y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, viajará a México la próxima semana, del 16 al 19 de noviembre, para liderar la promoción turística de la España Verde, la marca que agrupa al Principado, Galicia, Cantabria y Euskadi.

Llamedo representará a las cuatro comunidades en el encuentro Norte Diem, que se celebrará el 19 de noviembre en Monterrey, en el marco de la presidencia y coordinación de este organismo que el Principado ejerce durante este año.

El acto tendrá lugar en el hotel JW Marriott de San Pedro Garza García, en el área metropolitana de la ciudad mexicana, y reunirá a profesionales del sector, agencias de viajes, turoperadores, medios de comunicación y prescriptores del país.

Según ha informado el Gobierno del Principado, el objetivo es reforzar el posicionamiento del norte de España en este mercado y dar a conocer una oferta turística conjunta basada en la naturaleza, la gastronomía, la cultura, el patrimonio y las experiencias vinculadas a la identidad de los territorios.

La acción forma parte de la estrategia de promoción internacional que desarrolla la España Verde bajo la coordinación de Asturias, orientada a diversificar los mercados de origen, atraer visitantes durante todo el año y favorecer un modelo turístico de calidad, sostenible y respetuoso con la identidad de los destinos

La agenda institucional de la vicepresidenta incluirá también una visita al Centro Asturiano de México, el 16 de noviembre en la capital del país, donde mantendrá una reunión con la junta directiva.