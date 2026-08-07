Llanes despide a Laura Cruz, la agente de la Guardia Civil asesinada por su expareja

Funeral por Laura Cruz - JUAN VEGA / EUROPA PRESS

OVIEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Basílica de Santa María de Llanes ha acogido este viernes a las 12.00 horas el funeral por Laura Cruz, la agente de la Guardia Civil asesinada por su exmarido, también componente del Cuerpo, en el cuartel de la localidad asturiana.

El suceso ha causado gran conmoción en toda Asturias y en el funeral se vivieron momentos de gran emoción y tristeza. Agresor y víctima tenían tres hijos en común. La despedida de Laura Cruz ha sido multitudinaria, con numerosos vecinos, compañeros, agentes de otros cuerpos de seguridad y emergencias, así como las máximas autoridades del Principado de Asturias.

Laura Cruz, de 50 años, estaba en su puesto de trabajo este miércoles en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes. Sobre las 13.30 horas, su expareja, también componente del Cuerpo de la Guardia Civil y que había estado destinado los últimos años en Zamora, irrumpió en el complejo disparándole con arma de fuego. La mujer falleció. Otro compañero intentó auxiliarla, pero el agresor le disparó también a él y le dejó herido.

El agresor emprendió entonces la huida, momento en el que abrió fuego contra otros agentes que se encontraban en las dependencias oficiales. Ellos repelieron la agresión y lo neutralizaron. Finalmente, el hombre murió a las 15.30 horas, cuando recibía atención por los servicios sanitarios.