Llanes destina 20.000 euros en becas para estudiantes que cursen estudios superiores fuera del concejo

OVIEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llanes ha abierto la convocatoria de ayudas destinadas a estudiantes del concejo que cursen estudios superiores fuera del municipio durante el curso 2025-2026. El presupuesto total asciende a 20.000 euros.

Según ha detallado el Ayuntamiento, las becas, de 500 euros cada una, están dirigidas a alumnos universitarios, de ciclos formativos de grado medio y superior, de artes plásticas y diseño y de enseñanzas deportivas. Cubrirán gastos de material didáctico, manutención, residencia y transporte.

Entre los requisitos figuran estar empadronado en Llanes desde al menos el 1 de enero de 2025 y cursar estudios presenciales en centros públicos o concertados españoles. Si no se agota el presupuesto, podrán concederse ayudas adicionales de 250 euros a quienes cumplan los requisitos para acceder al 50% de la cuantía.

La concesión se hará en concurrencia competitiva, valorándose renta familiar, expediente académico y circunstancias familiares como familia numerosa, monoparentalidad, discapacidad, orfandad o desempleo prolongado.

El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, ha señalado que "la situación de Llanes en una de las alas de la región implica para nuestros estudiantes importantes gastos en desplazamientos y alojamiento a la hora de realizar estudios superiores, lo que supone una dificultad añadida para las familias de nuestro concejo".

A esto, ha añadido que "aunque no es una competencia propia municipal, ante la inacción de otras administraciones frente a este problema", desde el Ayuntamiento de Llanes han decidido "contribuir a que los estudiantes de nuestro concejo superen ese hándicap adicional que supone vivir en un extremo de Asturias".

Las bases completas y los formularios pueden consultarse en la sede electrónica municipal y en la base de datos nacional de subvenciones. El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días hábiles desde la publicación en el BOPA el pasado jueves 18.