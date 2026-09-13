Llanes inicia la reforma de la instalación eléctrica del colegio Valdellera por 129.470 euros

Archivo - Llanes.- Licitadas las obras para modernizar la instalación eléctrica del colegio Valdellera de Posada - AYUNTAMIENTO DE LLANES - Archivo

OVIEDO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llanes ha iniciado la reforma integral de la instalación eléctrica del Colegio Público Valdellera, en Posada, una actuación adjudicada en 129.470 euros y con un plazo de ejecución de tres meses. Los trabajos incluyen también la escuela infantil anexa al centro.

El proyecto contempla la renovación completa de la instalación eléctrica y de iluminación de ambos edificios, con la instalación de nuevos cuadros eléctricos, canalizaciones, cableado, mecanismos y más de 500 luminarias LED. El colegio cuenta con tres plantas y 1.022 metros cuadrados, mientras que la escuela infantil dispone de una planta baja y 508 metros cuadrados.

La actuación incluye además más de 130 luminarias permanentes de emergencia y un suministro complementario independiente para garantizar el funcionamiento de los sistemas de seguridad y las salidas de evacuación en caso de fallo eléctrico. También se instalará un sistema de detección de gas con corte automático en la cocina y se reforzarán las protecciones frente a contactos eléctricos, entre otras mejoras.