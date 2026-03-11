Llanes queda fuera de la próxima fase de la red autonómica de 0-3 al no garantizar la continuidad del comedor

Educación asegura que integrar las escuelas municipales de Llanes en las condiciones actuales “podría dejar a 90 niños sin comedor durante siete meses” - PRINCIPADO

OVIEDO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha explicado este miércoles que las escuelas municipales de Llanes han quedado excluidas de la siguiente fase de la integración en la nueva red autonómica, "porque el ayuntamiento no tiene garantizada la continuidad del servicio de comedor una vez que se produzca el traspaso".

Esa circunstancia supondría que, si el Gobierno del Principado asumiera en las condiciones actuales sus dos escuelas de 0 a 3 años, "podríamos dejar de prestar este servicio a casi 90 niños durante siete meses, desde el inicio del curso hasta casi marzo de 2027", tal y como ha detallado el Principado en una nota de prensa.

La Consejería de Educación había solicitado el día 7 octubre de 2025 a los quince ayuntamientos que conformaban el segundo bloque de la integración que aportaran, entre otros documentos, un contrato para prestar el servicio de comedor durante el próximo curso escolar.

Todos los concejos han ido resolviendo ese requisito, a excepción de Llanes, cuyo contrato de comedor vigente finaliza el día 1 de julio y, a día de hoy, no existe constancia de que haya licitado uno nuevo. El importe del contrato en Llanes ronda los 128.000 euros anuales, lo que obliga a realizar un procedimiento abierto que conlleva una tramitación que, con carácter general, oscila entre los 8 y los 12 meses.

La consejera ha comentado que el Ayuntamiento de Llanes fue advertido en varias ocasiones de la situación para que procediera a subsanarla a tiempo: "Nos envió un número de expediente de contrato sin aportar los pliegos y sin que sacara la licitación a información pública. Y en febrero nos propuso como solución modificar el convenio-tipo, que aprobó el Consejo de Gobierno y que, por tanto, requería una nueva aprobación por parte este órgano, basándose en unos argumentos que ningún otro concejo ha visto necesarios".

Ledo ha desmentido que le comunicara esa exclusión al alcalde de Llanes, Enrique Riestra, mediante un mensaje de WhatsApp. "Le llamé por teléfono el martes 3 de marzo para informarle de la exclusión y me comentó que sí existía esa licitación. Quedamos entonces en que lo comprobaría y, al día siguiente, le mandé un mensaje para decirle que no nos constaba. A continuación, le llamé por teléfono, estuvimos hablando durante 11 minutos y concluimos en que la inexistencia de esa licitación suponía la exclusión en la segunda fase de integración", ha explicado.

Por último, Ledo ha hecho un llamamiento al alcalde llanisco para trabajar de forma conjunta en la integración del concejo: "vamos a centrarnos en culminar este proceso de una forma ordenada. Llanes se integrará en la fase siguiente y contará con toda mi colaboración, pero necesito que se involucre en licitar un nuevo contrato para el servicio de comedor".