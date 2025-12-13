Llaneza (PP) ve "ofensivo" que Barbón "intente trasladar a toda la sociedad" los problemas que su partido no resuelve

La secretaria general del PP, Beatriz Llaneza, en la comida navideña del PP gijonés. - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular de Asturias, Beatriz Llaneza, ha contestado a las declaraciones del presidente del Principado, Adrián Barbón, sobre "un supuesto 'Me Too' generalizado" en España, señalando que "Asturias y España no son responsables de los problemas internos del PSOE".

En una nota de prensa, Llaneza ha señalado que es "sorprendente y ofensivo" que Barbón "intente trasladar a toda la sociedad los problemas que él y su partido son incapaces de resolver en su propia casa". "España y Asturias no tienen la culpa del machismo, del acoso ni de la corrupción que el PSOE ha permitido durante años. Que un presidente autonómico utilice la igualdad y la protección de las mujeres como cortina de humo demuestra un cinismo y una falta de sensibilidad absoluta", ha afirmado Llaneza en su intervención en un acto del PP de Gijón celebrado este mediodía.

La secretaria general ha cargado contra la "doble moral" que a su juicio mantiene el PSOE, ya que "mientras Barbón habla de espuma de machismo, en su propio partido la burbuja de corrupción, enchufes y favoritismos crece cada día". Al también secretario general de la FSA, le ha echado en cara que "insulte a todos los asturianos con cada uno de sus intentos para maquillar con discursos grandilocuentes sobre tolerancia cero las graves acusaciones de acoso y corrupción en el seno del PSOE y que cada día vamos conociendo".

En este sentido, Llaneza le ha recordado a Barbón que "no se puede gobernar el Principado extendiendo culpas sobre toda la sociedad mientras se ignoran los problemas internos que ellos mismos han creado".

"Asturias merece que los problemas del PSOE se afronten dentro de su partido; no que se utilicen para dañar a la sociedad", ha apuntado Llaneza. "Tolerancia cero hacia la desigualdad y el maltrato a las mujeres, significa dar voz a todas las mujeres que necesitan ser escuchadas, protegidas y respaldadas desde el primer momento en el que sufren un acoso, trabajen en el lugar en el que trabajen y militen en el partido que militen. Esperar a que los políticos aseguren sus puestos antes de actuar ante situaciones de acoso y maltrato, y desigualmente de género, como se ha hecho en el PSOE es de una gravedad máxime con la que respaldan al maltratador. No valen discursos para tapar incompetencias", ha dicho.

CREE QUE ADRIANA LASTRA DEBERÍA HABER "DADO EJEMPLO"

Por otro lado, Llaneza también tuvo palabras para la actual delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, quien, en su opinión, "debería de haber dado ejemplo desde el primer momento porque esperar a asegurarse un cargo bien remunerado antes de actuar no protege a nadie; sólo perpetúa los problemas y deja desprotegidas a otras mujeres dentro del PSOE".

En este sentido, la dirigente popular defiende que si Lastra "sufrió acoso o discriminación", su obligación "ética y moral" era "denunciarlo de inmediato, porque la valentía no se mide por el tiempo que uno espera en la sombra para proteger sus privilegios".