Llaneza (PSOE) pide garantías para el mantenimiento de los caminos recuperados por el Plan de Empleo 2025

Archivo - Cartel indicativo de rutas de senderismo en el Monte Naranco, en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha registrado una serie de preguntas ante la Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos con el objetivo de conocer los criterios técnicos y de planificación que han guiado la ejecución del Plan de Empleo 2025, centrado en la recuperación de más de 20 caminos históricos y tradicionales del concejo.

En una nota de prensa, el portavoz ha indicado que se interesará también por si está previsto realizar tareas de mantenimiento de estas vías después.

El Plan de Empleo 2025, ha explicado, ha permitido la incorporación al mercado laboral de 38 personas en situación de desempleo y la recuperación de numerosas rutas en la zona rural para su uso público. "Sin embargo, si no se hace ningún mantenimiento futuro de estos caminos una vez finalicen los trabajos, de poco o nada servirá el esfuerzo realizado", ha razonado el portavoz socialista.

Así, ha indicado que durante estos meses se han producido "innumerables quejas" de vecinos por el mal estado o el cierre por el crecimiento de la maleza de rutas que se habían abierto en el pasado con anteriores planes de empleo.

En sus preguntas, Fernández Llaneza solicita al equipo de gobierno que aclare qué criterios se han seguido para la selección y recuperación de los caminos incluidos en el Plan de Empleo, si está previsto incorporarlos al contrato ordinario de mantenimiento y, en su caso, cuál sería el coste adicional y su impacto sobre los recursos destinados al resto de la red viaria del concejo.

El portavoz socialista concluye que "lo esperable sería que existiese una mínima coordinación entre las concejalías responsables de los planes de empleo y de vías públicas para que los recursos que se invierten en los primeros cuenten con el mantenimiento debido. Lo contrario es dilapidar recursos públicos".