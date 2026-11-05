Llaneza tilda de "vacío y estéril" el presupuesto de Oviedo para 2027 y denuncia la ausencia de políticas de la vivienda

El portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, y el concejal Jorge García Monsalve. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuesto municipal de 2027, al no contemplar políticas de vivienda en el mismo y por consolidar una reducción de las inversiones de casi el 44% respecto a 2026.

El portavoz del PSOE ovetense, Carlos Fernández Llaneza, ha criticado en rueda de prensa que el Equipo de Gobierno del PP haya renunciado en su último año de mandato a aumentar su capacidad inversora en 4,5 millones de euros. Con unas inversiones que rondan los 17 millones de euros frente a los 32 presupuestados en 2026, el PSOE considera que el PP ha presentado un presupuesto "con cuentas carentes de ambición, vacío y estéril". "Ni ellos confían en su propia capacidad de gestionar los recursos", ha lamentado Llaneza.

Los socialistas ovetenses cuestionan que el PP haya presentado el presupuesto de 2027 como de "récord", con más de 290 millones de euros en el consolidado. Según ha precisado el edil Jorge García Monsalve, el aumento de los ingresos --que asciende a 15,5 millones--, no es consecuencia de la buena gestión municipal, sino que se debe en su mayoría a transferencia corrientes de otras administraciones, sobretodo la Administración General del Estado. En cuanto al gasto, el incremento se atribuye al aumento del gasto corriente en bienes y servicios como resultado del encarecimiento de contratos de servicios externalizados.

A estas cifras, el PSOE local ha sumado la reducción en el ahorro en 2027, que supone un 25% menos que el presupuesto en curso. Todo ello implica que "el aumento de ingresos se consume en gasto corriente". Además, García Monsalve ha explicado que para cumplir con la ley de estabilidad presupuestaria el Equipo de Gobierno ya ha reconocido que va a dejar más de 20 millones de euros sin ejecutar.

LAS AUSENCIAS DEL PRESUPUESTO

El concejal del PSOE ha profundizado en las ausencias más llamativas del presupuesto de Oviedo para 2027, entre las que ha destacado las políticas de vivienda, las inversiones, política cultural o mantenimiento de vías y caminos vecinales.

En lo referido a la vivienda, García Monsalve ha lamentado que esta política sea "inexistente" en el Ayuntamiento. En concreto, ha lamentado que solo se destinen 187.000 euros a las retribuciones y cotizaciones del personal de la oficina municipal, pero no hay "ni un euro" ni para adquisición ni rehabilitación de vivienda. Además, en 2027 no se destina "nada" a las partidas para la rehabilitación y conservación de edificaciones, línea que en 2026 ascendía a 2,9 millones.

En cuento a las inversiones, el edil socialista ha criticado que en el último presupuesto del mandato el Ayuntamiento vaya a "reducir casi a la mitad" su esfuerzo inversor. A ello se suma que el 58% del presupuesto de inversiones está destinado exclusivamente a la pista de atletismo de Ciudad Naranco. El resto está destinado a equipamientos y vehículos del SEIS y la culminación de obras en centros sociales.

Inversiones como la prometida desde 2019 en la Plaza de Toros, el reacondicionamiento de la fábrica de armas de La Vega, la reurbanización del margen izquierdo del bulevar de Santullano o las intervenciones en el Parque del Este y el bosque del Fulminato, quedan "postergadas" a futuros ejercicios en el plan plurianual.

Mientras, ha subrayado, otras actuaciones anunciadas por el alcalde Alfredo Canteli, como los nuevos accesos al estadio municipal Carlos Tartiere, el polideportivo de Trubia o los terrenos de la fábrica de loza de San Claudio, "ni siquiera aparecen" en este plan plurianual.