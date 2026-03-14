Llega la Comida en la Calle de las Fiestas del Bollo a Avilés: cómo inscribirse a partir del 20 de marzo

Archivo - Imagen de archivo de la Comida en la Calle de Avilés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha anunciado este sábado la apertura del plazo de preinscripción para la Comida en la Calle de las fiestas de El Bollo 2026. El plazo se abrirá el viernes 20 de marzo y se repartirán 500 citas previas por riguroso orden de inscripción a partir de las 10.00 horas en la web 'www.comidaenlacalle.com'.

Según ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa, se habilitará una sala de espera virtual con el objetivo de agilizar el proceso de preinscripción que marcará el tiempo de espera para obtener la cita previa. A partir del lunes 23 de marzo los solicitantes podrán formalizar la reserva de forma presencial en la Calle La Ferrería, 15 y elegir una de las 15.000 sillas para la fiesta.

En el proceso de preinscripción los usuarios tendrán un tiempo de 10 minutos, desde que acceden al proceso, para formalizar la solicitud de la cita previa. Deberán aportar datos como el nombre completo, DNI y teléfono, además de una dirección de correo electrónico, el nombre del grupo y el número de plazas.

SELECCIÓN DE LA ZONA DE PREFERENCIA

El Consistorio ha recordado que la realización de la preinscripción telemática no supone la reserva de las plazas solicitadas, siendo necesario en todos los casos acudir presencialmente a la Calle La Ferrería, 15 a confirmar la inscripción en el día y hora indicados en la cita de cada solicitante.

El lunes 23 de marzo a partir de las 09:00 de la mañana comenzarán a repartirse las 15.000 sillas de la Comida en la Calle 2026 por riguroso orden de cita.

En el caso de que una de las zonas solicitadas ya se encuentre completa, se asignará por la organización una zona alternativa. Todas las inscripciones se realizarán entre el 23 y el 26 de marzo con cita previa, y el viernes 27 a partir de las 09.00 horas se habilitarán las plazas restantes para las personas que no cuenten con cita hasta agotar las 15.000 plazas.

NUEVOS ESPACIOS

Se colocarán mesas y sillas en 25 calles y plazas del casco histórico de Avilés. Este año se han redistribuido algunos espacios permitiendo en las zonas más demandadas ganar sillas en el parque del Carbayedo (+84 sillas), la plaza de Carlos Lobo (+48 sillas), la plaza de Pedro Menéndez (+48 sillas) y la plaza de La Merced (+24 sillas).

En la pasada edición de 2025 se utilizaron 1.246 tableros, que ocuparon una superficie de 4.500 metros, y se inscribió a 14.952 participantes.