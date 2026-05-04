Llorente (CCOO) denuncia la "injusticia" del profesorado de asturiano encerrado y critica la "pasividad" del Principado

Archivo - Secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO en Asturias, Borja Llorente. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 4 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO Asturias, Borja Llorente, ha exigido este lunes al Gobierno del Principado que cumpla los compromisos adquiridos en el pacto 'Asturias Educa' e inste de manera "urgente" al Estado a modificar los reales decretos que regulan las especialidades docentes.

Llorente, presente en el encierro iniciado hoy por un grupo de docentes de llingua asturiana y eonaviego en la sede de la Consejería de Educación, ha calificado de "injusticia" la situación de precariedad que atraviesa el colectivo. Según ha denunciado, la ausencia de una especialidad propia condena a más de 300 profesionales a una "interinidad permanente" al impedirles el acceso a la condición de funcionarios de carrera.

"No podemos seguir tolerando que quienes sostienen la enseñanza de nuestra lengua --un derecho reconocido estatutariamente-- trabajen en precario", ha manifestado el dirigente sindical. En este sentido, ha criticado la "pasividad" del Gobierno asturiano, recordado que la protesta, promovida por la Asociación de Docentes de Asturianu y Eo-Naviego (ADAE), se produce nueve meses después de la firma del pacto 'Asturias Educa' que ponía fin a las huelgas de 2025.

"En dicho acuerdo, el Gobierno asturiano se comprometió a solicitar al Ministerio de Educación y Formación Profesional la modificación de los reales decretos que regulan las especialidades docentes, con el objetivo de crear las correspondientes para la enseñanza del asturiano y el eonaviego en las distintas etapas educativas", ha recordado.