La lluvia amenaza el arranque de El Carmín de Siero: nuevo plan para el pregón de Juanjo Domínguez

Archivo - Sede del Ayuntamiento de Siero, en la Pola. - EUROPA PRESSA - Archivo

OVIEDO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha informado este miércoles de que las condociones climatológicas previstas para este jueves obligan a cambiar el pregón del Carmín en la Pola al Teatro Auditorio.

El pregonero del Carmín de la Pola 2026, el cronista oficial de Siero, Juanjo Domínguez Carazo, pronunciará su discurso en el horario previsto, a las 20.00 horas, pero no podrá ser en la Plaza del Ayuntamiento como es habitual.

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por peligro bajo de lluvias y tormentas en todo el centro de Asturias para este jueves, con previsión de lluvias en Pola de Siero a partir de las 16.00 horas y hasta las 21.00, con temperaturas que rondarán los 19 grados.