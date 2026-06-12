El Lobas Global Atac asegura los 60.000 euros restantes gracias al apoyo empresarial y saldrá en la máxima competición

Rueda de prensa del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, la presidenta del Lobas Global Atac, Paulina Guerrero, y la edil de Deportes, Concepción Méndez. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 12 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha anunciado este viernes que el club de balonmano femenino Lobas Global Atac Oviedo ha garantizado "al 100%" los 60.000 euros que le restaban para asegurar su inscripción y poder competir la próxima temporada en la máxima categoría nacional, en la Liga Guerreras Iberdrola.

Lo ha hecho en una rueda de prensa en la que ha arremetido con dureza contra los partidos de la oposición, a los que ha tildado de "destructivos" y de "no valer para nada", acusándolos de utilizar la situación para atacarle políticamente en lugar de buscar soluciones o patrocinios para la entidad.

Durante su intervención, el regidor ha detallado que la operación se ha cerrado esta misma mañana gracias a la respuesta de varias empresas asturianas. En concreto, ha citado las aportaciones de Central Lechera Asturiana, Aqualia, Ogensa y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), que se suman al patrocinio de Alimerka confirmado en la jornada de ayer, además de las aportaciones anunciadas por el propio Consistorio y el Principado.

"El dinero necesario para que el equipo pueda salir el año que viene ya está conseguido al 100%. Yo sabía que lo íbamos a arreglar, pero quería ver qué hacían ellos aparte de insultar", ha manifestado Canteli, visiblemente molesto, en referencia a los grupos de la oposición. El alcalde ha afirmado sentirse "muy dolido, de corazón" por las críticas recibidas durante los últimos días, en los que se le acusó de estar "escondido" o "desaparecido".

"¿Alguien de la oposición hizo algo para que por lo menos se pudieran conseguir mil euros para ayudar a este equipo? ¿Alguien?", ha planteado, para responder seguidamente que "no sirven para nada ni para hacer oposición". "¿No conocen a gente en Oviedo? ¿No tienen relación con ninguna empresa? ¿No tienen a dónde llamar? Es una vergüenza total", ha enfatizado.

Por su parte, la presidenta del Lobas Global Atac, Paulina Guerrero, ha expresado su "profundo agradecimiento" al Ayuntamiento y ha reconocido el papel "clave" del alcalde para que el equipo pueda cumplir "el sueño de salir a competir" en la élite del balonmano femenino, portando "con orgullo el nombre de Oviedo en la camiseta".

A diferencia del optimismo mostrado por el alcalde, Guerrero ha confesado que la directiva no tenía garantizado el futuro del club hasta las últimas horas. "Nosotros no lo teníamos tan claro. Ayer estuvimos a punto de llamar a la Federación y comunicar que no salíamos", ha revelado la presidenta, explicando que el punto de inflexión se produjo tras una reunión matinal con Alimerka, cuyo respaldo les dio el impulso necesario para "seguir luchando hasta el último momento" junto a los patrocinadores privados recabados por el Consistorio.

En la comparecencia también ha intervenido la concejala de Deportes, Concepción Méndez, quien ha recordado que el Ayuntamiento de Oviedo ya había comprometido una subvención nominativa de 120.000 euros para el club --la misma cantidad que la temporada anterior--, una cuantía que fue anunciada el pasado 21 de mayo.

Méndez ha aprovechado la ocasión para lanzar un reproche al Gobierno del Principado de Asturias, criticando la "ausencia por completo" de un apoyo institucional decidido hacia el deporte femenino autonómico. "Este no es solo el equipo de Oviedo, es el equipo de Asturias, porque va a representar a las 'guerreras' asturianas por toda España. Oviedo apuesta por él, pero la apuesta del Gobierno regional debería ser igual de decidida", ha concluido.