El Lobas Global Atac Oviedo se encuentra al borde de renunciar al ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola

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OVIEDO 8 Jun. (EUROPA PRESS) - .

El equipo de Lobas Global Atac Oviedo se encuentra al borde de renunciar al ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola. Según han informado este lunes la situación apenas ha evolucionado en los últimos días y si no aparecen de forma inminente, en 24-48 horas, los 120.000 euros necesarios para completar el presupuesto el club se verá obligado a decir adiós al ascenso conseguido hace unas semanas.

El periodo de inscripción para las categorías nacionales de balonmano ya está abierto y el Lobas Global Atac Oviedo está obligado a tomar cuanto antes una decisión definitiva. No puede demorarla hasta la fecha límite, el próximo lunes día 15, puesto que en caso de que se decida renunciar es necesario tener un margen para intentar poder inscribirse en División de Honor Oro, la misma categoría en la que el equipo ha competido en la temporada recién concluida.

Desde el clun inciden en que el problema continúa estribando en el apoyo privado. El Ayuntamiento de Oviedo y el Principado de Asturias han mostrado su respaldo al Lobas Global Atac Oviedo pero pocas puertas de las empresas se están abriendo.

El club necesita de forma inmediata que el tejido empresarial asturiano dé un paso al frente para que el éxito logrado con tantísimo esfuerzo en la pista no se vaya al traste.