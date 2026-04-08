¿Cómo localiza el 112 de Asturias móviles sin cobertura en rescates?: el novedoso dron que rastrea su señal

Dron del SEPA equipado con el sistema LifeSeeker. - SEPA

OVIEDO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha utilizado este miércoles su dron equipado con el sistema LifeSeeker, una tecnología capaz de detectar y geolocalizar teléfonos móviles incluso en zonas sin cobertura, para acotar la búsqueda y localizar el cuerpo sin vida de un montañero desaparecido entre la Montaña de Riaño (León) y el concejo asturiano de Caso.

El sistema LifeSeeker convierte los teléfonos móviles en balizas de emergencia, siempre que estén encendidos y con batería, permitiendo su localización precisa incluso donde falla la señal. Integrado tanto en helicópteros como en drones, ofrece una herramienta lista para usar desde el momento de entrega, que aumenta la eficacia del SEPA en operaciones de búsqueda y salvamento.

Desarrollado por la empresa española Centum, está diseñado para integrarse en helicópteros, aviones y aeronaves no tripuladas, como drones, ampliando así el alcance y la eficacia de los operativos.

Este sistema es capaz de detectar, identificar y geolocalizar terminales encendidos que estén fuera de cobertura, ofreciendo una posición muy precisa que guía directamente a los equipos de rescate sobre el terreno.

Entre sus principales ventajas operativas, LifeSeeker permite reducir considerablemente el área de búsqueda y el tiempo necesario para localizar a una persona, optimizando recursos humanos y materiales en operaciones de búsqueda y salvamento. Además, puede trabajar de noche o con mala visibilidad, cuando la búsqueda visual resulta muy limitada o imposible.

El sistema se utiliza ya en numerosos países en misiones de rescate en montaña, medio rural o escenarios de desastres naturales. En el caso del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, su integración en helicópteros y drones facilita las búsquedas en cordilleras y zonas boscosas sin cobertura, permitiendo peinar el área prevista mientras el sistema rastrea móviles encendidos y acota con rapidez el punto donde concentrar el operativo.