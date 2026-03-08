Localizadas dos prendas de vestir de la mujer que cayó al río el viernes en San Martín del Rey Aurelio

Búsqueda de la mujer que cayó al Río en San Martín del Rey Aurelio. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha informado que este domingo han sido localizadas dos prendas de vestir de la mujer desaparecida en la zona donde habia sido vista por última vez en Piñera, cuando cayó se precipitó al río.

Así mismo informa la Guardia Civil que a las 18:00 horas de hoy se da por suspendido el dispositivo de búsqueda sin resultado positivo.

Al mismo se han sumado durante la tarde 3 patrullas de Seguridad Ciudadana de Langreo, Infiesto y Pola de Laviana. Además durante la tarde ha participado en la busqueda el helicóptero de 112.

Fue a las 19:47 horas de este viernes cuando el 112 Asturias informo a COS Asturias de la comunicación por parte de una mujer de que su madre, de 56 años, se había caído al Río Silvestre sito en La Guerta (San Martín del Rey Aurelio) y se le había perdido de vista. La misma es vecina del concejo de San Martín del Rey Aurelio.