Localizado al anciano de 86 años desaparecido en San Adriano, Castrillón

Momento del rescate del anciano. - SEPA

OVIEDO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de búsqueda desplegado en San Adriano, en el municipio de Castrillón, ha localizado este viernes por la tarde al hombre de 86 años que permanecía desaparecido desde la tarde de ayer jueves. El afectado ha sido encontrado en una zona de muy difícil acceso y abundante maleza en el entorno de una finca familiar.

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso de la desaparición a las 22.53 horas de ayer jueves, a través de una llamada de la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil. La familia alertó de que el hombre había salido a realizar trabajos a una finca cercana hacia las 18.45 horas y no había regresado, siendo la primera vez que ocurría algo así.

La Sala 112 movilizó un amplio operativo que ha contado con efectivos de Bomberos de los parques de Avilés y Pravia, la Unidad Canina, la Unidad de Drones y el Jefe de Zona Centro al frente. Tras realizar anoche un rastreo radial de un kilómetro en torno al punto de la desaparición, los bomberos permanecieron en la zona durante toda la madrugada.

A primera hora de este viernes se incorporaron a las labores desde el aire el helicóptero del SEPA con el Grupo de Rescate y una aeronave de la Guardia Civil, coordinados desde un camión de Puesto de Mando Avanzado instalado en el área recreativa de San Adriano. En el dispositivo también han participado agentes de la Policía Local y técnicos del servicio de emergencias.

El hallazgo se ha producido en torno a las 16.30 horas de hoy, después de que unos familiares y bomberos del parque de Pravia encontraran una azada y oyeran voces en la zona. Tras ser localizado en un área de difícil acceso, el Grupo de Rescate lo ha evacuado a bordo de un helicóptero medicalizado y trasladado por prevención al Hospital San Agustín con algunas magulladuras.