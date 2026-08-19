Localizado el cuerpo sin vida de un hombre en el parque de Invierno en Oviedo

Zona en la que hya aparecido el cadáver con la presencia policial.- EUROPA PRESS

OVIEDO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo de un hombre sin vida ha sido localizado entre unos matorrales de las inmediaciones del Parque de Invierno, en Oviedo, según han confirmado fuentes municipales a Europa Press. El cuerpo fue hallado por la patrulla de Policía Local que cubre el dispositivo en el Albergue Cano Mata.

Agentes de la Policía Local de Oviedo se han acercado a la zona y, a la espera de que el juez ordene el levantamiento del cadáver, la Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones.

Por la zona suelen pernoctar algunos indigentes que en ocasiones utilizan incluso tiendas de campaña para pernoctar. Por el momento se desconocen las causas de muerte.