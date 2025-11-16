Localizado ileso en un bar tienda de Obona el hombre de Tineo al que se buscaba desde hace cinco días

OVIEDO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos de Asturias, con base en Tineo, y el Jefe de Zona Suroccidental han localizado ileso a Tomás Rodríguez, de 55 años que estaba siendo buscado en Tineo desde hace cinco días tras la denuncia por desaparición presentada por su familia.

Según ha informado el SEPA, el hombre estaba en un establecimiento, un bar tienda, de la localidad de Obona. Fue localizado en torno a las 11.17 horas de este domingo.

El desaparecido era Tomás Rodríguez Villar, conocido como Tomasín, que en 2011 ya había protagonizado una fuga de 53 días por los montes después de matar a su hermano. Tras cumplir condena, Tomasín salió de prisión en 2017.