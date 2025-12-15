Lola Índigo se suma a los conciertos de Alejandro Sanz y Antonio Orozco de Divertia para el verano de 2026

El presidente de Divertia, Óliver Suárez, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, junto al edil de Festejos, Jesús Martínez Salvador. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Divertia, Óliver Suárez, ha anunciado este lunes el concierto de Lola Índigo, el viernes de 19 de junio de 2026, que tendrá lugar en el parque de Hermanos Castro.

Esta actuación, con entradas desde 45 euros a 60 euros las de Front Stage, se suma a los ya anunciados para 2026 de Jorge Sanz, el 12 de junio, y de Antonio Orozco, el día 20. Las entradas salen a la venta, a partir de las 12.00 horas de este día, en la web de la propia artista.

Suárez, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha resaltado que el precio del concierto de Lola Íñigo sigue la línea de asequibilidad de los otros dos conciertos anunciados, dentro de una estrategia de ofrecer propuestas de calidad con la mayor asequibilidad posible.

Al tiempo, ha mostrado su esperanza de que los tres conciertos, que se celebrarán en un recinto habilitado para más de 10.000 personas, tengan un gran impacto en la economía local y que se desarrollen "con total normalidad".

Ha señalado, unido a ello, que estas actuaciones les complementan los conciertos de festivales como Tsunami Xixón, Gijón Life o Metrópoli, que cuentan con el apoyo de Divertia.