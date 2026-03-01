López Otín, en el equipo que defenderá en la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031

Archivo - Carlos López Otín, en una imagen de archivo - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

OVIEDO 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Bioquímica y Biología y escritor Carlos López Otín formará parte del equipo de la candidatura de Oviedo que se desplazará a Madrid para defender el proyecto ante el comité de expertos que decidirá qué ciudades superan este primer corte y continúan en el proceso de selección definitiva, cuyo resultado final se conocerá a finales de 2026.

Los otros nueve integrantes del mencionado equipo serán el alcalde de Oviedo; Alfredo Canteli; la consejera de Cultura del Principado de Asturias; Vanesa Gutiérrez González, el director de la candidatura, Rodolfo Sánchez; la directora artística de la candidatura, Natalia Álvarez Simó; la coordinadora territorial de la candidatura, Zoe López Mediero; el periodista Jesús Neira; el comisario de la candidatura, Jorge Avelino Fernández León; la comisaria de la candidatura, Marta Fernández Silverio; y la responsable de la dimensión europea de la candidatura, Antonia Blau. Además, estará presente como técnico de la candidatura José Castellano, programador cultural.

El ministerio de Cultura, a través de la Subdirección General de Relaciones Internacionales y Unión Europea, anunció en enero la candidatura de las nueve ciudades españolas que optan a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, año en el que corresponde a España y a Malta acoger las Capitales Europeas de la Cultura.

Las ciudades candidatas son Burgos, Cáceres, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Palma, Potries y Toledo. Para ser Capital Cultural, las ciudades deberán pasar una primera fase de selección. En marzo se anunciarán las ciudades finalistas y en diciembre se conocerá la ciudad elegida.

Esta selección será realizada en todas sus fases por un comité formado por diez personas expertas internacionales, designadas por las instituciones europeas involucradas en la Capitalidad Europea de la Cultura, así como dos expertos españoles designados por el Ministerio de Cultura.

La Ciudad Capital Europea de la Cultura 2031 acogerá un programa cultural a lo largo de todo el año que dura su capitalidad, y que incluirá actividades con artistas locales y europeos y programas de cooperación internacional.

La Capital Europea de la Cultura es un título anual otorgado por la Unión Europea a una ciudad para destacar la diversidad cultural europea, promover el diálogo intercultural y estimular el desarrollo cultural, social y económico a largo plazo.

Esta iniciativa nació como un proceso de reflexión continua que contribuye a valorar la riqueza, la diversidad y las características comunes de las culturas europeas. Desde que en 1985 la Comisión Europea puso en marcha esta iniciativa, más de 60 ciudades europeas han sido designadas con este reconocimiento, entre ellas Madrid (1992), Santiago de Compostela (2000), Salamanca (2002) y San Sebastián (2016).

El proceso para convertirse en Capital Cultural se inicia con seis años de antelación. La designación formal tiene lugar cuatro años antes del año en que recae el título, según información del Ministerio recogida por Europa Press.