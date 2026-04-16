López (Vox) acusa a la delegada del Gobierno de "intentar desviar la atención" tras el informe sobre Cerredo

La portavoz parlamentaria de Vox Asturias, Carolina López, en la Junta General. - VOX ASTURIAS

OVIEDO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, ha acusado este jueves a la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, de "intentar desviar la atención" en relación con lo ocurrido en la mina de Cerredo y las responsabilidades derivadas del informe de la Inspección General de Servicios.

López ha criticado que Lastra "hable de crispación para evitar hablar de lo importante" y ha asegurado que "lo que no se merecen las familias de los mineros es que se oculte la verdad y no se asuman responsabilidades políticas".

La portavoz parlamentaria ha sostenido que el citado informe "no habla de un hecho puntual, sino de un fallo del sistema bajo la responsabilidad del Gobierno de Barbón", y ha defendido que pedir explicaciones "no es hacer política, es cumplir con el deber de control".

"Quieren reducirlo todo a la empresa para tapar lo evidente, pero aquí hay responsabilidades judiciales y también responsabilidades políticas, y esas no las puede esquivar el Gobierno", ha afirmado.

Por último, ha señalado que "el verdadero respeto a las víctimas pasa por esclarecer lo ocurrido y asumir responsabilidades, no por intentar silenciar a la oposición".