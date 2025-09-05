López (Vox) denuncia la "decadencia" de Asturias y critica al PSOE por su gestión

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, durante su intervención en el Pleno institucional por el Día de Asturias. - VOX ASTURIAS

OVIEDO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, ha cargado este viernes contra el Gobierno autonómico durante el Pleno institucional del Día de Asturias, al que ha acusado de "haber convertido Asturias en una sombra de lo que fue" y de gobernar con una "ideología radical y sectaria" que "abandona" a los asturianos y "no respeta" sus tradiciones ni su historia.

"Basta ya de esta ideología radical y sectaria que no atiende las verdaderas necesidades de Asturias", ha manifestado en su intervención. López ha denunciado la situación de la región, señalando que "los asturianos llevamos décadas sufriendo, viendo cómo todo, absolutamente todo, se desmorona".

"Basta ya de discursos vacíos y triunfalistas. Asturias fue cuna de la Reconquista, motor industrial, tierra de mar y de campo. ¿Qué somos ahora?", ha cuestionado López, quien ha afirmado que el Ejecutivo asturiano ha "malgastado el dinero de los asturianos" en "redes clientelares" y "agendas ideológicas", en lugar de mejorar los servicios públicos.

Durante su intervención, ha arremetido contra el uso de fondos públicos para la promoción del asturiano y del eonaviego, denunciando que se han destinado "millonadas" mientras se recortan derechos a autónomos y se mantienen "listas de espera interminables" en sanidad.

Ha criticado especialmente la gestión del medio rural, afirmando que "tratan a los ganaderos como si fueran el problema, como delincuentes, como ignorantes de su territorio". "Tan pirómano es el que prende la llama como el que pone la mecha, y ustedes también son responsables de esta nueva catástrofe", ha dicho en referencia a los incendios forestales.

La representante de Vox ha destacado la problemática de los jóvenes asturianos, subrayando que "sin empleo, sin poder acceder a una vivienda, siguen haciendo sus maletas, mientras sus padres y sus abuelos lloran su marcha". Ha acusado al Gobierno de ofrecer "un billete de ida" a la juventud asturiana.

Para la portavoz de Vox, el Día de Asturias debería celebrarse "con ilusión por el futuro", pero ha asegurado que "con este Gobierno es imposible", acusando al PSOE de centrarse "únicamente en los sillones". "No nos conformamos con sobrevivir. Queremos ver a Asturias prosperar", ha afirmado.

En su cierre, ha reivindicado el legado de Covadonga y Don Pelayo como símbolos de lucha y libertad, y ha concluido con una felicitación por el Día de Covadonga y el Día de Asturias "a todos los asturianos que aman su tierra y no se resignan".