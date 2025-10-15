López (Vox) exige "respeto, autoridad y dignidad" para los funcionarios de prisiones

OVIEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado de Asturias, Carolina López, ha participado este miércoles en el XXXII Encuentro con la Sociedad en la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) del Centro Penitenciario de Asturias, donde destacó el valor de la UTE de Villabona, "un proyecto valiente, nacido del esfuerzo conjunto de funcionarios, psicólogos, educadores y voluntarios".

"Muchos internos dejaron aquí las drogas, se formaron, se reconciliaron con sus familias y recuperaron la dignidad que da el trabajo y el cumplimiento responsable de una condena", subrayó López, en una visita que aprovechó para exigir "respetor, autoridad y dignidad" para los funcionarios de prisiones. Así, defendió la labor de los funcionarios y criticó la "falta de medios, personal y apoyo institucional" para estos profesionales.

"Si hay alguien que sostiene cada día el sistema penitenciario, son los funcionarios de prisiones. Ellos garantizan el orden, la legalidad, la seguridad y la convivencia. Sin embargo, se sienten olvidados", señaló.

La parlamentaria de Vox exigió al Gobierno el reconocimiento legal como agentes de autoridad para los funcionarios de prisiones y su declaración como profesión de riesgo, reclamando también refuerzo de plantillas y mejoras en los medios materiales y tecnológicos.

"No podemos aceptar que quienes velan por la seguridad de todos sean tratados como funcionarios de segunda. Defender a los funcionarios de prisiones es defender el Estado de Derecho", afirmó.

Durante su intervención, López recordó que el Centro Penitenciario de Asturias "ha pasado de ser un referente nacional a presentar una situación crítica por la falta de medios, la falta de personal y la inseguridad".

También recordó que "solo en el último año se registraron al menos cinco incidentes graves en este centro, con funcionarios hospitalizados por las fuertes agresiones que sufrieron, lo que evidencia un déficit serio en seguridad y prevención". La portavoz de Vox concluyó reclamando un plan específico de refuerzo para Villabona.