La Lotería Nacional deja un segundo premio en Castrillón

Archivo - LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 30 de octubre, ha dejado un segundo premio de 60.000 euros en Asturias consignado en la administración número 1 de Castrillón, ubicada en la Avenida Jose Fernandín, 8.

El número premiado ha sido el 50.532, con el 6, 5 y 2 como reintegros. También se han vendido boletos del segundo premio en Barcelona, Granada, Lleida, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife y Sevilla.

Según información de Loterías y Apuestas del Estado, el primer premio, dotado con 300.000 euros, ha recaído en el número 60.966, que ha sido consignado en Almería, Barcelona, Huelva y Las Palmas.