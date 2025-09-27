La Lotería Nacional reparte suerte en Asturias con parte del primer premio

VALLADOLID/OVIEDO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Lotería Nacional ha dejado en Asturias parte de un primer premio del sorteo de este sábado, 27 de septiembre, que ha recaído en el número 03.740 y ha repartido un total de 600.000 euros, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el despacho receptor 57.220 de Oviedo, ubicado en la calle San Pedro Mestallón, 7, y el despacho 58.505 de Vegadeo, en calle Alameda, 1, han vendido billetes con la cifra agraciadas, que también ha sido consignada en las provincias de Álava, Ávila, Badajoz, Barcelona, Burgos, A Coruña, Huelva, Illes Balears, Jaén, Madrid, Murcia, Sevilla y Toledo.

Por otro lado, el número agraciado con el segundo premio, de 120.000 euros al número, ha sido el 28.486, que ha sido consignado en Jaén, Madrid, Murcia y Santa Cruz de Tenerife.