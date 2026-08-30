Lugones acoge el jueves la representación 'Cróniques de Valdesoto

Ángel García Y Pilar Santianes, En La Presentación - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Mayores y Patrimonio, Pilar Santianes, han presentado este domingo una actividad que se desarrollará en Lugones dentro del programa municipal 'Siero Acompaña', dirigido a combatir la soledad no deseada en personas mayores de 60 años del concejo.

A las las 19.30 horas de este jueves, el Hogar del Pensionista de Lugones acogerá la representación de la obra 'Cróniques de Valdesoto', a cargo del Grupu San Félix de Valdesoto y con la presentación de Pin de la Cotolla.

Durante la rueda de prensa, la edil de Mayores recordó que esta iniciativa se enmarca en el programa Siero Acompaña, que desarrolla actividades destinadas a promover el envejecimiento activo, fortalecer las relaciones sociales y prevenir situaciones de soledad no deseada entre la población del concejo.

Santianes comentó que "la actividad está abierta a todas las personas del programa Siero Acompaña, no solo a los usuarios del Hogar del Jubilado de Lugones y animamos a que vengan a pasar una tarde divertida. Nuestra idea es hacer alguna actividad más en otros hogares del concejo".