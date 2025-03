Luis Venta (PP): "La foto de Barbón en Pamplona es la foto de la vergüenza"

OVIEDO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP, Luis Venta Cueli, ha manifestado este domingo para los 'populares' de Asturias la foto del presidente Adrián barbón este sábado en Pamplona es "la foto de la vergüenza, la foto donde Barbón comparece con los principales muñidores de lo que está pasando ahora mismo en España".

Así, Venta Cueli ha indicado que Barbón comparece con María Comparece con Chivite, "que es la que ha entregado el ayuntamiento de Pamplona a Bildu, es decir, a los herederos de ETA y que gobierna con Bildu, en lo que es Navarra".

También es "la foto de los que están en el foco de las investigaciones judiciales en torno al PSOE, es decir, Santos Cerdán, y la foto en la que aparece el principal protagonista de la política y de todo lo que está pasando en España y todo lo que supone las investigaciones judiciales en torno a Pedro Sánchez y a su ministro Óscar López".

"Nosotros creemos que el presidente Barbón no debería haber estado acompañado de todas estas personas. Creo que puede comparecer o puede estar donde quiera como Adrián Barbón, pero no como presidente de todos los asturianos porque creo que no es bueno para Asturias", dijo el diputado del PP.

Además, a juicio del PP asturiano, la foto lo que viene es a "ratificar y demostrar lo que vienen diciendo y denunciando desde el Partido Popular en Asturias, que es que Barbón es el primer sanchista, el primer colaborador de Pedro Sánchez".

"De hecho nadie del PSOE, ajeno al Partido Socialista de Navarra compareció este sábado a apoyar a toda esta gente que está blanqueando por un lado a los herederos de ETA y por otro lado protegiendo a todo lo que está pasando en torno a los casos de corrupción tanto del PSOE como aquellos vinculados a la persona del propio presidente Sánchez", dijo Venta Cueli.