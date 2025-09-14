Este lunes hace escala en la ciudad el Seven Seas Grandeur

OVIEDO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

A las 7:00 horas de este lunes está prevista la llegada del crucero Seven Seas Grandeur, perteneciente a la flota de la compañía Regent Seven Seas. Con 224 metros de eslora y 7 metros de calado, el barco tiene capacidad para 750 pasajeros y 542 tripulantes.

Los visitantes tendrán un punto de información turística a pie de barco, ofrecido por el Ayuntamiento de Gijón. También contarán con autobuses lanzadera al centro de la ciudad, cortesía de Visita Gijón, con parada establecida frente al Museo del Ferrocarril.

El Seven Seas Grandeur inició la navegación en Le Havre (Francia), el pasado martes. Llega a Gijón tras hacer escala en Burdeos (Francia) y Bilbao. A las siete de la tarde está previsto que zarpe con destino La Coruña para después continuar con el itinerario previsto, que le llevará a Oporto y Lisboa (Portugal); Cádiz, Málaga, Cartagena, Valencia, Palma de Mallorca y Barcelona, donde terminará el viaje, el jueves de la próxima semana.