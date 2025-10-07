Luz verde a la aprobación inicial por la Junta de Gobierno del Plan Municipal de Residuos Cero

El portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón y concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, interviene en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, acompañado del edil de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria. - EUROPA PRESS

Medio Ambiente analiza las parcelas susceptibles de acoger el punto limpio de Somió

GIJÓN, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de Gijón ha dado luz verde este martes a la aprobación inicial del Plan Municipal de Residuos Cero, que fija 31 medidas, hasta 2030, para reducir la generación de residuos y avanzar hacia una economía circular.

El documento, impulsado por Emulsa, se someterá a la información pública durante un mes y prevé actuaciones para mejorar la separación y reciclaje, así como la posibilidad de implantar en el futuro sistemas de pago por generación o patrullas de control, si no se alcanzan los objetivos de recuperación establecidos por la Unión Europea.

Así lo ha indicado el portavoz de la Junta de Gobierno, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, quien ha señalado que, respecto al rechazo del colegio Piles a instalar en un terreno municipal cercano el punto limpio, que desde la Concejalía de Medio Ambiente se están analizando las parcelas susceptibles de poder tener este uso.

De igual forma, se ha llevado a cabo en la Junta la actualización del Plan de Acciona en materia de contaminación acústica 2024-2029, que adapta el documento municipal a las nuevas directrices europeas y estatales sobre gestión del ruido ambiental para ciudades de más de 100.000 habitantes.

El citado Plan refuerza las líneas estratégicas de movilidad sostenible, urbanismo con criterios acústicos, control de lucio nocturno, gestión industrial y comercial, protección de zonas tranquilas, sensibilización ciudadana y mejora del entorno sonoro en los servicios municipales.

Por otro lado, se han autorizado tres solicitudes presentadas por el Clúster de Empresarios de Turismo Rural, por la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias y por la Federación Asturiana de Empresarios, en el marco de la convocatoria de subvenciones al Ecosistema de Desarrollo Empresarial del municipio de Gijón, para ampliar el plazo.

Asimismo, se ha aprobado, dentro del Servicio de Gestión de Personas, la convocatoria para la provisión por procedimiento de libre designación de puestos singularizados de secretario o secretaria de alto cargo, concretamente cuatro puestos, uno que se encontraba vacante de la Concejalía de Urbanismo y tres de Servicios Generales, concretamente de Intervención Secretaría General y Tesorería.

MODIFICADO DE LA PECUARIA

Fuera del Orden del Día, se ha corregido un error numérico en el pliego del arrendamiento de los vehículos de la Policía Local, y se ha aprobado la modificación de las obras de urbanización de La Pecuaria, vinculada a la ampliación del Parque Científico y Tecnológico, por un de plazo de tres meses y un incremento del presupuesto de 11.000 euros, un 0,18 por ciento del presupuesto inicial.

En este último caso, el nuevo plazo de finalización de obras ha quedado fijado para enero de 2026. El modificado se ha debido, sobre todo, a cambios en el trazado y dimensiones de las redes subterráneas de abastecimiento y modificaciones en la red eléctrica también. Además, hubo dos cuestiones puntuales sobrevenidas, como fue el cambio al acceso al cementerio Somió y la incorporación de murias que aparecieron en la excavación al diseño de las zonas verdes, para preservar estas.