Luz verde para el convenio con el ITJ para la restauración del Nalón en el entorno de la térmica de Lada

Consejo de Gobierno - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha dado este lunes el visto bueno a la firma del convenio con el Instituto para la Transición Justa (ITJ) para impulsar el proyecto restauración hidráulica, morfológica y ambiental del río Nalón en el entorno de la antigua térmica de Lada, en Langreo.

La iniciativa permitirá recuperar el cauce original, mejorar la capacidad de desagüe ante avenidas y crear un corredor fluvial renaturalizado, según ha informado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos y portavoz del Gobierno asturiano, el socialista Guillermo Peláez.

El proyecto, que superará los 8,3 millones de inversión, afectará a una longitud aproximada de un kilómetro e incluye la apertura de un nuevo cauce, la creación de espacios naturalizados en la margen izquierda y nueva pasarela peatonal que conectará ambas márgenes. Además, se habilitarán caminos fluviales y zonas de uso ciudadano.

En la citada rueda de prensa le han preguntado a Peláez por el hecho de que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico esté sopesando ampliar el plazo para ejecutar inversiones de Transición Justa.

Peláez ha respondido que es una "buena noticia" y que responde a la coordinación que existe entre los gobiernos central y asturiano. "Es fruto del diálogo con el Ministerio", ha señalado, indicando que los 8,3 millones del convenio que se ha aprobado forman parte de la "reprogramación".