Lydia Espina: "La situación es compleja, pero los cauces para el diálogo han estado y están abiertos"

OVIEDO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Lydia Espina, ha manifestado que "la situación es compleja", pero ha vuelto a incidir este martes en sede parlamentaria en que "siempre hay margen al diálogo". Espina ha reiterado que "al igual que las organizaciones sindicales, defienden la calidad de la enseñanza pública", por lo que están intentando volver a llegar a acuerdos.

Ha indicado que si las propuestas no se han hecho en el seno del comité de huelga es "porque hay diferentes convocatorias de diferentes organizaciones sindicales y diferentes movilizaciones".

"La situación es compleja, no les voy a decir yo otra cosa. Las organizaciones sindicales han planteado tres tipos diferentes de movilizaciones con tres reivindicaciones diferentes. Hoy tenemos dos huelgas diferentes convocadas por organizaciones sindicales distintas. Los cauces de diálogo, por supuesto, han estado y están abiertos de manera permanente", dijo la consejera.

Lydia Espina ha comparecido en el Pleno para responder a PP y a Vox sobre la situación que atraviese la educación asturiana que este martes afronta una jornada de huelga, algo que no ocurría desde hace 16 años.

Ha vuelto a defender la consejera la medida de ampliación de jornada lectiva en junio y septiembre y ha incidido en que se trata de extender el servicio del comedor a los meses de septiembre y junio, "un reclamo de más de treinta años de las familias".

También ha recordado Espina los dos "grandes acuerdos" a los que se llegó con los sindicatos y el ofrecimiento que ayer mismo hizo la consejería que se ha comprometido a abrir la mesa de negociación cuanto antes para revertir la diferencia salarial en los primeros años. Además ha indicado que también se han comprometido a revertir de manera clara y lo antes posible las diferencias que existen con las personas que se ponen enfermas de larga duración para que cobren también la carrera docente.

"Claro que hay que mejorar. Sosiego y tranquilidad. Pero no digamos que todo está fatal, porque no es cierto", dijo la consejera de Educación.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

La primera en interpelar a la consejera de Educación fue la diputada del PP, Gloria García, que ha criticado que "dieciséis años después, la consejera es pionera y ha conseguido desatar la ira de los docentes".

"En estos momentos el seguimiento por parte del cuerpo de maestros de la huelga es del 95%. ¿Y a qué viene esto? ¿A la eliminación de una reducción horaria? No. No engañen. Esto es algo cronificado. El profesorado está cansado. La gente está harta. La gente ha dicho basta", ha indicado la diputada del PP.

Ha recordado García que los docentes asturianos son los peores pagados del país, no se pueden dar el lujo de enfermar, no hay recursos humanos suficientes, tampoco recursos materiales y los centros se cansan de pedir especialistas en audición y lenguaje, en pedagogía terapéutica auxiliares, y no reciben nada.

Además ha añadido la diputada que las Asociaciones de Madres y padres "sin manipular" están apoyando la huelga de manera mayoritaria.

Tras García ha sido el diputado de Vox, Javier Jové, el que ha interpelado a la consejera. "Vaya la que tiene usted montada. Y escuchándola antes, yo, de verdad, creo que usted vive la inopia. Vive en una realidad paralela, como Barbón, que vive en su Narnia, envuelto en la bandera todo el día, al margen de la realidad. Porque usted ha conseguido poner de acuerdo a todo el mundo", dijo Jové.

Jové también se ha referido a los centros concertados asegurando que son los grandes castigados por la consejería y ha acusado a este Gobierno de "estar destrozando la educación".

"Tenemos, en definitiva, una consejera que ha abandonado totalmente la educación. Que al final, para ella, la consejería de educación no es más que un mecanismo, una estructura para imponer el adoctrinamiento. Para usted solo hay dos cosas que le importan. El feminismo y la ideología de género, con sus chochocharlas, y las asturcholas, y la llingua. Punto. Se acabó. Es lo único que le importa", dijo el diputado de Vox.