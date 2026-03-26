Mahou Cinco Estrellas lanza una edición especial por el Centenario del Real Oviedo

Botella conmemorativa del centenario del Real Oviedo - MAHOU

OVIEDO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mahou Cinco Estrellas celebra el Centenario del Real Oviedo con una Edición Especial y una etiqueta conmemorativa con la que la cerveza oficial del equipo quiere rendir homenaje a los cien años de historia del Club y a su estrecho vínculo con la afición carbayona.

Según ha informado la cervecera en nota de prensa, la presentación oficial tendrá lugar este sábado, durante el acto central de celebración del centenario del Club. Esta jornada incluirá también el Partido Centenario Real Oviedo Mahou, que enfrentará a los dos equipos ganadores del Torneo de las Estrellas, cuya primera fase se disputó el pasado 7 de marzo en la Ciudad Deportiva El Requexón y que permitió a varios equipos formados por aficionados competir por una plaza para jugar esta final en el Carlos Tartiere.

La botella con la etiqueta conmemorativa estará disponible en establecimientos hosteleros de Asturias a partir de este lunes 30 de marzo.

La etiqueta del centenario del Real Oviedo rinde homenaje a un siglo de historia azul, reuniendo en una misma composición a cinco leyendas que han marcado distintas generaciones de oviedistas: Lángara, Herrerita, Tensi, Carlos Muñoz Cobo y Santi Cazorla.