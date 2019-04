Mallada (PP) acusa a Sánchez (PSOE) de "sepultar la industria asturiana"

Publicado 26/04/2019 14:35:07 CET

La candidata del PP a la Presidencia del Principado, Teresa Mallada, ha acusado al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, de "sepultar la industria asturiana" al no llevar el estatuto de la industria electrointensiva al último Consejo de Ministros de la legislatura.

Con esta ausencia, ha dicho en una rueda de prensa en Aller, se ha visto "el fracaso que supone la forma de proceder del Gobierno socialista y el visto bueno que da Adrián Barbón".

A Sánchez le ha reprochado que haya iniciado "una cruzada contra industria, comenzando con cargarse el sector del carbón". "Siguió poniendo en riesgo el sector del automóvil, y ahora los trabajadores de Alcoa pueden verse en la calle", ha argumentado.

El portavoz de campaña de Mallada, Álvaro Queipo, ha lamentado que Sánchez no haya sacado adelante el estatuto "tras meses de espera". "Supone un mazazo absoluto a la industria asturiana", ha aseverado. Se ha referido también a las declaraciones de Adriana Lastra realizadas hoy, en las que reconoció que la no aprobación había sido un "traspiés". "No hay que tomárselo como algo menor", le ha reprochado.