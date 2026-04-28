Maltrato animal en Gijón: El PSOE pide un registro público de criaderos y núcleos zoológicos tras el caso de Serín

Archivo - La concejala del Grupo Municipal Socialista de Gijón María Caunedo. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón ha avanzado este martes que pedirá al Gobierno local que refuerce el control sobre criaderos y núcleos zoológicos para evitar nuevos casos de maltrato animal como el que de Serín, en el que ha intervenido el Seprona recientemente y que ha derivado en la evacuación de más de 330 perros "en condiciones higiénico-sanitarias inaceptables".

La edil socialista María Caunedo, en este sentido, ha registrado un ruego, para la próxima Comisión de Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente, a través del cual solicita que la Concejalía de Medio Ambiente, con competencias en salud y bienestar animal, realice un registro municipal público que recoja todos los datos de los distintos centros que operan en el municipio.

Asimismo, se exige al Ejecutivo municipal que haya una mayor coordinación con el Principado que permita incrementar inspecciones y controles, según una nota de prensa del PSOE gijonés.

Caunedo ha incidido en que la noticia del criadero ilegal de Serín generó "una profunda indignación y alarma social porque podría ser uno de los peores casos de maltrato animal de España". "No podemos permitir que algo tan grave vuelva a suceder", ha señalado.

La concejala ha puesto hincapié en la necesidad de aprender de lo ocurrido y disponer de todos los mecanismos para poder actuar con rapidez ante cualquier indicio de incumplimiento.

"Las instituciones tienen que estar a la altura para no actuar solamente cuando se detectan casos extremos, sino que se trata de prevenirlos con supervisión y recursos", concluye Caunedo.

El PSOE ha resaltado, eso sí, la labor que están llevando a cabo las asociaciones y protectoras de animales encargadas de cuidar a los perros rescatados, así como a las personas voluntarias que les están haciendo llegar ayuda y colaboración.