El Manglar (Oviedo) acoge la presentación de 'Lo que la ciencia sabe de tu gato', una guía sobre comportamiento felino

OVIEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El espacio cultural El Manglar (Oviedo) acogerá el sábado 18 de octubre, a las 19.00 horas, la presentación del libro Lo que la ciencia sabe de tu gato, una obra divulgativa que desmonta mitos comunes sobre el comportamiento felino a través de una mirada científica y accesible.

Escrito por la etóloga Mary Granero, el libro nace con el objetivo de acercar al lector los últimos hallazgos científicos sobre los gatos domésticos, desde su comunicación no verbal, pasando por sus necesidades fisiológicas y emocionales, hasta el análisis de comportamientos tan habituales como el ronroneo, al que no siempre puede atribuirse un significado de felicidad.

La autora ofrece una visión crítica y rigurosa, fruto de un trabajo de investigación exhaustivo basado en literatura científica especializada, con el fin de traducir los conocimientos más actuales en materia de etología felina para el público general. La obra se presenta como una guía esencial para cuidadores responsables, que desean entender y atender mejor a sus compañeros felinos, más allá de los consejos tradicionales o las creencias populares sin respaldo.

Lo que la ciencia sabe de tu gato busca "ofrecer herramientas útiles para mejorar la convivencia entre humanos y gatos, promoviendo el bienestar animal basado en la evidencia científica".