Una manifestación antitaurina recorrerá las calles de Gijón el 16 de agosto coincidiendo con la Feria de Begoña

Presentación del cartel de la manfifestación antitaurina de Gijón. - ASTURIES ANTITAURINA

OVIEDO 13 Jul. (EUROPA PRESS) - Asturies Antitaurina ha convocado una protesta contra las corridas de toros el domingo 16 de agosto en Gijón, coincidiendo con la celebración de la Feria de Begoña del 13 al 17 de agosto.

Los convocantes han presentado este lunes la movilización frente al Ayuntamiento de Gijón, donde han asegurado que "una treintena de animales sufrirán una muerte agónica en la Plaza de Toros de El Bibio durante la feria taurina de Begoña".

Previamente a la manifestación, el domingo 9 de agosto tendrá lugar una "performance" en homenaje a los toros sacrificados, en colaboración con las asociaciones de defensa de los animales Animanaturalis y CAS International.

Los convocantes denuncian el "empeño" del Ayuntamiento en "fomentar espectáculos de maltrato animal" que, según una encuesta del Ministerio de Cultura, "solo interesan al 5,9% de la población española".

Desde Asturies Antitaurina lamentan que aún no se haya aprobado en la Junta del Principado la reforma para proteger a los menores de la violencia de la tauromaquia debido a "la obstaculización constante por parte del PP".

La protesta saldrá a las 16.30 horas desde la plazuela de San Miguel y recorrerá varias calles de la ciudad con el objetivo de mostrar el rechazo de la población a una actividad extremadamente violenta de maltrato animal y que sólo pervive en el municipio gijonés debido al empeño del actual gobierno local formado por Foro, Partido Popular y antiguos ediles de Vox.

La presidenta de la asociación, Medea López, ha asegurado que Gijón "es una ciudad antitaurina". "La mayoría de las asturianas y asturianos somos muy solidarios con los animales y rechazamos este tipo de espectáculos crueles que normalizan la violencia y que no tienen tradición en Asturies. El folclore asturiano no guarda relación con el toreo", ha afirmado.

Sin embargo, ha denunciado que "hay un interés por parte de los partidos de derecha de potenciar la tauromaquia a toda costa". "No podemos olvidar que solo 48 horas después de ser investida como alcaldesa, Carmen Moriyón confirmó ante los medios la recuperación de los festejos taurinos en la plaza de El Bibio", ha apostillado.

En los últimos dos años se amplió el número de días de duración de la feria, pasando de 4 a 5, y sumando a las tradicionales corridas de toros, un festejo de rejones y una novillada con picadores", continúa López.

"Esto añade más crueldad a una práctica ya de por si despiadada", ha asegurado, porque en las corridas de rejones el torero (rejoneador), se enfrenta al toro a caballo en lugar de a pie. "Esto supone un enorme riesgo para los caballos, que no llevan peto, y que se exponen a cornadas, caídas o resbalones y lesiones musculares", ha agregado.