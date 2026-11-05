La manifestación de la huelga general en Asturias será en Oviedo a las 18.00 horas

Encuentro preparatorio de la huelga del 11 de noviembre - UGT

OVIEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los convocantes de la huelga general del próximo 11 de noviembre prevén una gran manifestación en Oviedo ese día a las 18.00 horas. Así lo ha confirmado a preguntas de los periodistas el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, si bien todavía quedan por conocer detalles de la organización y del recorrido.

Fernández Lanero ha participado junto a su homólogo en CCOO, José Manuel Zapico, en un encuentro con asociaciones sociales de cara a la jornada de huelga. Han explicado que al ser una movilización "transversal", con reivindicaciones laborales y otras que van más allá de los centros de trabajo, como acabar con el problema de la vivienda, hay distintas organizaciones convocantes además del movimiento sindical representante de trabajadores. Están buscando el mayor número de apoyos.

Fernández Lanero ha dicho que es importante la implicación de diferentes colectivos porque el problema social que motiva la huelga es algo que afecta "a todos".

"Va a ser una jornada donde se va a visibilizar el problema de la vivienda, donde en todos los centros de trabajo, del tipo que sean, se va a salir a reclamar una vivienda digna, y eso lo vamos a ver, porque se van a llenar las calles de gente en la manifestación", ha comentado.

Por su parte, Zapico ha dicho que esta vez es la primera vez en la historia democrática que se va a realizar una huelga general "a la ofensiva". Según el dirigente sindical, hasta ahora siempre eran huelgas reactivas a "agresiones directas" de los gobiernos o de la patronal en recortes de derechos laborales.

"Afrontamos con decisión sacar adelante una huelga general a la ofensiva para conseguir para este país más derechos y la defensa de los servicios públicos, la subida de salarios y controlar los precios", ha señalado.

En el encuentro de este miércoles ha participado la presidenta del Conseyu de la Mocedá del Principáu d'Asturies, Claudia Lera. "Creemos que la gente joven está muy sensibilizada con el tema y va a secundar la huelga en su gran mayoría", ha afirmado.