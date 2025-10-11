Manifestación en Oviedo por la eliminación de los peajes del Huerna y AP-9 (Galicia): 18 de octubre

OVIEDO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones Uita, cooperativas de transportistas, la Plataforma Ciudadana Peaje del Huerna No!, y el exdiputado autonómico Daniel Ripa, impulsor de la denuncia ante la Comisión Europea contra el peaje del Huerna, han convocado a toda la ciudadanía a una gran manifestación el próximo sábado 18 de octubre en Oviedo, para exigir la eliminación inmediata de los peajes de la AP-66 y la AP-9, declarados ilegales por la Comisión Europea en 2021.

La concentración está prevista a las 12.00 horas en la Plaza de España, frente a la Delegación del Gobierno en Asturias, y se plantea como una movilización ciudadana masiva ante lo que califican de "agravio histórico a la ciudadanía y a la economía del noroeste peninsular".

La AP-66, que conecta Asturias con la Meseta, es una de las más caras del país y su concesión se prolonga desde hace más de cinco décadas. La Plataforma denuncia que se ha convertido en "un muro económico" para transportistas, trabajadores, familias y empresas, que carecen de alternativas viarias viables y soportan sobrecostes que "lastran el desarrollo económico y profundizan el aislamiento estructural de Asturias, León y Galicia".

Los organizadores reclaman:

- El fin inmediato y definitivo del peaje del Huerna y la AP-9.

- La devolución de las cantidades cobradas ilegalmente desde 2021.

- Una política de infraestructuras conforme a la legislación europea, que garantice igualdad territorial.

- Un plan justo y sostenible de inversiones en el noroeste peninsular.

Recuerdan los convocantes, que la Comisión Europea declaró ilegal en julio de 2025 la prórroga de la concesión de la AP-66, acordada en 2003 durante el Gobierno de José María Aznar y vigente entre 2021 y 2050, así como el mantenimiento de los peajes en la AP-9 gallega. En consecuencia, denuncian que todo cobro desde el 17 de octubre de 2021 es contrario al Derecho europeo.

Sin embargo, apuntan que el Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, "ha decidido mantener el cobro de estos peajes, incumpliendo la normativa europea y perpetuando una situación injusta que penaliza al noroeste del país".