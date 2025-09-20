La Manjoya recupera su memoria histórica con una exposición de fotografías antiguas este fin de semana

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos Santiago de la Manxoya presenta este fin de semana una exposición de fotografías y documentos gráficos antiguos del barrio, que podrá visitarse en el Centro Social de La Manjoya (El Caserón).

Durante casi dos años, la asociación ha recopilado imágenes históricas y trabajado en la identificación de los lugares y personas que aparecen en ellas, reconstruyendo parte de la memoria visual de la comunidad y recuperando recuerdos compartidos por generaciones.

La exposición abrió sus puertas el viernes 19 de septiembre a las 18.00 horas y permanecerá disponible durante todo el fin de semana, así como el lunes, en horario de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. En la muestra se han reunido más de 120 fotografías, algunas procedentes del Museu del Pueblo de Asturias, que ahora se exhiben en el barrio.

La iniciativa servirá de preámbulo a un proyecto más ambicioso: la edición de un pequeño libro que recopile toda la información reunida. La asociación espera que los visitantes ayuden a identificar más lugares y personas, e incluso aporten nuevas imágenes o documentos.