De ‘El mantecado de mi ahijado’ a ‘El Ascenso’: las carrozas ganadoras del Bollo 2026

Maquetas de las carrozas ganadoras del Concurso de Proyectos de Carrozas de El Bollo 2026 en Avilés. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jurado del Concurso de Proyectos de Carrozas de El Bollo 2026 de Avilés ha dado a conocer este jueves el fallo de la presente edición, en la que se han repartido un total de 19.600 euros entre siete proyectos premiados.

Cada una de las carrozas seleccionadas recibirá una dotación económica de 2.800 euros y serán las protagonistas del desfile del Día del Bollo 2026 en Avilés, que tendrá lugar el Domingo de Pascua a mediodía y el Lunes de Pascua por la tarde.

Entre los proyectos reconocidos se encuentran 'Los Caños de San Francisco y el casco histórico', presentado por la Cofradía de El Bollo; 'El mantecado de mi ahijado', de la Asociación de Vecinos El Sofitu La Peral; 'Cien años endulzando Avilés', de la Asociación Cultural Los Caños de Rivero; 'El Ascenso', de la asociación vecinal El Hórreo; 'Érase una vez una guardería', de la asociación vecinal de Marcos del Torniello; 'Lavando la cerámica negra', de la asociación vecinal Santo Domingo de Miranda; y 'Raíces de Hierro', de la Asociación Cultural Karmavaleros.

Según ha informado el Ayuntamiento de Avilés en nota de prensa, el jurado ha valorado el motivo de las carrozas y sus referencias culturales, así como su originalidad, la complejidad de la elaboración y las medidas de seguridad en sus materiales y estructura.